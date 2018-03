Oplichters proberen geld af te troggelen met brief over gemist pakket

PURMEREND - De Purmerendse politie waarschuwt inwoners voor een brief waarin staat dat de pakketbezorger hen heeft gemist. In de brief wordt de ontvanger uitgenodigd een nummer te bellen om zo een nieuwe bezorgafspraak te maken. Wie dat nummer belt, kan een forse telefoonrekening tegemoet zien.

De brief is niet nieuw, want al op 13 februari waarschuwde de Fraudehelpdesk voor de oplichterspraktijken. Meerdere bewoners van appartementencomplexen in Noord-Brabantse gemeenten hadden de brief ontvangen.

"Het gaat helaas om een duur telefoonnummer waardoor bellers eenvoudig geld kunnen verliezen", schrijft de organisatie. "Het telefoonnummer begint met 0909 en dat is eigenlijk bedoeld voor spelletjes en prijsvragen."

'Ook in ons gebied'

Sinds gisteren waarschuwt ook de Purmerendse politie voor de oplichterspraktijken. "De brief circuleert ook in ons gebied", schrijven wijkagenten Johnny, Harry en Bob op hun Facebook-pagina.

De brieven lijken te zijn verstuurd door pakketservice A.D.E.O., al staat dat bedrijf bij de Kamer van Koophandel geregistreerd als callcenter, schrijft de Fraudehelpdeks. Ander opvallend detail is dat op alle brieven hetzelfde klantnummer zou staan.

'Geen nummers bellen'

Wie deze brief of een soortgelijke brief heeft ontvangen, en niets heeft besteld, krijgt het dringende advies geen nummers te bellen. Wie onverhoopt wel met het nummer in de brief heeft gebeld, wordt voor advies doorgestuurd naar de website consuwijzer.nl.