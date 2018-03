Vluchtende straatrover als rat in de val op busbaan Duivendrecht

DUIVENDRECHT - Een straatrover in Duivendrecht heeft vrijdag onbedoeld een handje geholpen bij zijn eigen aanhouding. Toen een getuige achter hem aanging, vluchtte hij de busbaan richting de Spaklerweg op, maar kon vervolgens geen kant meer op.

De alerte getuige had gezien hoe de straatrover kort daarvoor, in gezelschap van een tweede verdachte, op de Rijksstraatweg onder bedreiging van een mes een vrouw van haar tas en telefoon beroofde.

Hij belde onmiddellijk 112 en ging rennend achter een van de verdachten aan, zo schrijft de politie Diemen Ouder-Amstel op Facebook. De vluchtroute voerde over de busbaan richting de Spaklerweg, waardoor de politie de verdachte snel na aankomst en op aanwijzingen van de melder in de boeien kon slaan.

Mes in tas slachtoffer

Met dank aan tips van getuigen werd na een korte zoekslag ook de tas van de beroofde vrouw teruggevonden. De verdachte had zijn mes verborgen in de tas van het slachtoffer.

De verdachte, een 16-jarige jongen, is vastgezet. De recherche heeft de straatroof in onderzoek en roept getuigen op informatie over de tweede dader te delen. Dat kan op 0900-8844.