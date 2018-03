Nick Viergever weer geruime tijd uitgeschakeld

AMSTERDAM - Nick Viergever staat voorlopig weer aan de kant bij Ajax. Viergever was sinds half november uit de roulatie met een scheurtje in het bot van zijn rechterenkel. Drie dagen nadat de verdediger zijn rentree maakte bij Jong Ajax, raakte hij maandag tijdens de training opnieuw geblesseerd.

Viergever liep een enkelbandblessure op en is de komende weken niet inzetbaar, meldt Ajax. Hij ondergaat later deze week nader onderzoek aan zijn rechterenkel. Dan wordt duidelijk hoe ernstig de blessure precies is en hoe lang hij daadwerkelijk moet toekijken.

De 28-jarige Viergever, die na dit seizoen transfervrij is maakte afgelopen vrijdag zijn rentree in de thuiswedstrijd van Jong Ajax tegen Go Ahead Eagles. Viergever speelde een uur lang mee tegen de Deventenaren. Eerder deze week werd bekend dat PSV interesse zou hebben om hem na het seizoen transfer vrij over te nemen.