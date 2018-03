FC Volendam-spits Stroo scoort ook op gouden schoenen

VOLENDAM - En weer prikte Enzo Stroo een bal binnen voor FC Volendam. Vorige week heeft de spits zijn oude schoenen ingeruild voor nieuwe, goudkleurige voetbalschoenen. Stroo: "Dat krijg je als je topscorer bent, haha. M'n blauwe waren op, dus heb ik nieuwe doelpuntenmachines aangeschaft." Op deze opvallende kicksen gaat Stroo door met scoren. Inmiddels staat de teller op veertien doelpunten."

Stroo bracht met zijn treffer in de 42e minuut de achterstand op MVV terug tot 1-2. In de tweede helft hield keeper Michael Verrips met een ultieme redding Stroo van nog een zeker lijkend doelpunt af. De gelijkmaker viel in de 68e minuut alsnog, maar een overwinning bleef daarna uit. "Er zat zeker meer in. De 3-2 kon vallen, maar de 2-3 had ook gekund. Ik denk dat een gelijkspel terecht is", aldus Stroo.

Het verschil met MVV, een directe concurrent voor de play-offs, blijft drie punten in het voordeel van de Maastrichtenaren. "Nee, we lopen niet in", erkent Stroo. "Maar zij lopen ook niet uit. We hebben nog negen wedstrijden om boven hun te eindigen."

'Eerste helft enorm teleurstellend'

"Ik ben niet tevreden met 2-2", zegt trainer Misha Salden. "Ik vind zeker dat we in de eerste helft te veel dingen niet goed gedaan hebben, die vond ik enorm teleurstellend. Dat we nog op 2-2 eindigen geeft een klein beetje het gevoel dat we er in de tweede helft nog alles aan hebben gedaan."