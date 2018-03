Martin Haar: "We belonen ons niet"

ALKMAAR - WIJDEWORMER Jong AZ heeft maandagavond verzuimd om de drie punten in eigen huis te houden. De ploeg van coach Martin Haar was veel beter dan Go Ahead Eagles maar na negentig minuten stond de stand gelijk: 0-0.

Na een redelijk gelijk opgaande eerste helft was het Jong AZ dat in de tweede helft de wedstrijd naar zich toe probeerde te trekken. Gelegenheidsspits Mees Kaandorp miste misschien wel de grootste kans van de wedstrijd en was dan ook ontevreden na afloop van de wedstrijd. "Ik loop net de kleedkamer binnen en ik zeg dat het raar is dat we deze wedstrijd verliezen. Wij hebben de kansen en zij creëren bijna niets. Ik denk dat we af en toe iets meer door hadden moeten drukken. Er zat meer in."

Ook Martin Haar vond dat zijn ploeg de wedstrijd had moeten winnen. "Ik vond dat we met name het eerste kwartier goed uit de startblokken kwamen. Over negentig minuten hebben we een heel goed niveau gehaald maar we belonen ons niet met één of twee goals en dat is heel jammer."