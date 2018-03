Grove vernielingen in het Beusebos: "Geen idee welke idioot dit doet"

PURMEREND - Een verschroeide brandplek, diepe bandensporen en bomen waar met een mes in gekerfd is: in het Purmerendse Beusebos is het de laatste tijd keer op keer raak. "Ik weet niet welke idioot dit doet, maar hier moet een einde aan komen."

Het Beusebos is de laatste tijd telkens slachtoffer van vandalisme. De vernieling kent verschillende vormen. "Het grootste probleem is het crossen," zegt Auke Miedema van Vrienden van het Beusebos. Of het om scooters, brommers of motoren gaat is niet altijd duidelijk, maar het effect is groot. "Het bos verandert in een grote modderpoel, hier groeit niets meer", wijst Jessica de Koning op de diepe sporen achter zich.

Brandende scooter

Daarnaast worden er geregeld bomen beschadigd of omgehakt, brandde er een week geleden een groot stuk grond af - vermoedelijk door een scooter die in de fik stond - en werden er onlangs een tractor en een graafmachine gesignaleerd. "Niet van de gemeente, maar van mensen die de paden wilden verbreden en droogmaken voor de crossers. Ze legden waarschijnlijk zelfs heuveltjes aan", aldus Ernst Sonneveldt, die zich ook inzet voor het bos.

De Vrienden van het Beusebos trekken aan de bel. "De politiek doet niets, dat maakt ons erg boos. Wij willen dat de gemeente handhaaft. Als er in het Purmerbos zou worden gecrosst, zou de gemeente meteen ingrijpen, maar hier gebeurt weinig", aldus Miedema.

Handhaven

Volgens wethouder Mario Hegger grijpt de gemeente wel degelijk in. "Als er melding wordt gemaakt van overlast, gaan we kijken. Maar ik stuur niet proactief 's nachts handhavers naar het bos. Die zijn in de binnenstad veel harder nodig."

Er zijn plannen voor een Van der Valk-hotel in het Beusebos. "De gemeente is opportunistisch, het gaat toch allemaal plat, dus waarom handhaven", denkt Sonneveldt, die zich beraadt op juridische stappen tegen de gemeente. "Nee hoor", weerlegt de wethouder. "De procedures voor het hotel lopen, maar tot die tijd grijpen we gewoon in bij overlast. Crossen hoort niet thuis in het Beusebos."

Parel van Purmerend

Jessica de Koning hoopt dat mensen de waarde van het Beusebos gaan inzien. "Als je hier over een paar maanden staat, herken je het niet terug. Het bos staat dan volop in bloei. Het is dan echt de Parel van Purmerend."