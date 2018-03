Deel dit artikel:











Jong AZ speelt in saai duel gelijk tegen Go Ahead Foto: Pro Shots/Erik Pasman

WIJDEWORMER - Jong AZ hoopte nog aanspraak te kunnen maken op de derde periodetitel, maar dan had de ploeg in ieder geval moeten winnen van Go Ahead Eagles. Die wedstrijd eindigde in een saaie 0-0. De periodetitel ging naar FC Dordrecht.

Er viel weinig te beleven op het trainingscentrum van AZ in Wijdewormer. In de eerste helft was er alleen een kansje voor Tijjani Reijnders te noteren. Na de rust was Jong AZ misschien iets sterker. Een afstandsschot van Ricardo van Van Rhijn ging net over en Mees Kaandorp kreeg nog een kopkans uit een voorzet van Ilias Bel Hassani, maar die ging net naast. Bel Hassani moest kort daarna geblesserd naar de kant. Jong AZ was niet in staat om te scoren. Het waren twee ploegen die het verdedigend wel voor elkaar hadden, maar aanvallend te weinig konden creëren. Lees ook: Martin Haar: "We belonen ons niet" Jong AZ maakte dus geen kans op de derde periodetitel en blijft op de vijftiende plek staan met 33 punten uit 29 duels. Opstelling Jong AZ: Olij, Van Rhijn, Regeling, Kramer, Wijndal, Hoedemakers, Bel Hassani (Fase/76), Reijnders (Einarsson/46), Kaandorp, Jacobs, Koreniuk (Kurban/84) Opsteling Go Ahead Eagles: Stevens; Buwalda, Ketting, Schenk, Hettinga; Overgoor (Dekker/89), Stans, Suk; Beltrame (Nemane/83), Werkhoven, Langedijk (Andrade/68)