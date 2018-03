Jong Ajax heeft geen probleem met FC Eindhoven

AMSTERDAM - Jong Ajax kwam na twintig minuten spelen voor het eerst op voorsprong tegen FC Eindhoven. De Ajacieden wonnen het duel uiteindelijk met 4-0. Omdat NEC ook won, blijft de ploeg van coach Michael Reiziger op de tweede plek staan.

Voor Jong Ajax was de vraag of de ploeg zich kon revancheren voor het verlies tegen Go Ahead Eagles. Dat moest dan gebeuren met Carel Eiting in de ploeg en ook met de net naar de selectie van het eerste overgehevelde Noussair Mazraoui.

Mazraoui was meteen ook betrokken bij de twee doelpunten die Ajax voor de rust scoorde. Bij de eerste gaf hij de assist op Dennis Johnsen, die de score na twintig minuten kon opnenen. Twee minuten later was de situatie omgekeerd en was het Johnsen die de assist gaf, waarop Mazraoui de bal in de korte hoek achter keeper Hooyberghs schoot.

Tweede helft

Kort na de rust had Mateo Cassierra een grote kans om Jong Ajax op 3-0 te zetten, maar de spits faalde oog in oog met de keeper. Het lukte Dani de Wit wel om de 3-0 te scoren. Hij kopte na ruim een uur een hoge voorzet achter keeper Hooyberghs. Jong Ajax ging rustig verder en Dani de Wit zette de stand in de 69e minuut met zijn tweede van de avond op 4-0. Dennis Johnsen was opnieuw de aangever en maakte een goede beurt met twee assists en een doelpunt.

Eindhoven kwam nauwelijks aan doelkansen toe. Pas laat in de tweede helft kon de eerste kans voor de bezoekers worden genoteerd.

Jong Ajax blijft op de tweede plaats staan met 58 punten uit 29 duels, omdat koploper NEC won van Jong FC Utrecht.

Opstelling Jong Ajax: Lamprou; Orejuela, Doekhi, Bergsma, Bakker; Eiting, Mazraoui (Bijleveld/56), D. de Wit; Lang, Cassierra, Johnsen



Opstelling FC Eindhoven: Hooyberghs; Kortstam, De Wilde, Matthys, v.Landschot; v.d.Boomen,Achenteh, Swinnen (De Silva/83); Kada (v.d.Velde/67), Thomas, Kabangu