Telstar geeft 3-0 voorsprong nog bijna uit handen

VELSEN-ZUID - ALMERE Telstar kwam in de eerste helft op voorsprong tegen Almere City door een eigen doelpunt. Andrija Novakovic maakte er na de rust 3-0 van. Er leek niets aan de hand voor Telstar, maar Almere City maakte het nog spannend en kwam terug tot 2-3.

Telstar moest het tegen Almere City doen zonder Melvin Platje, die met griep in bed lag. Ook Frank Korpershoek ontbrak met een achillespeesblessure.

Telstar kwam, misschien wel tegen de verhoudingen in, op voorsprong. Na zeven minuten wilde Mohamed Hamdaoui voorzetten vanaf de achterlijn. Hij zag de bal vervolgens via het been van Damoni Mirani in het doel vliegen. Naarmate de eerste helft vorderde werd Almere sterker, maar Telstar hield stand tot de rust.

Tweede helft

De tweede helft was maar net begonnen of Shaquill Sno gaf een voorzet die Andrija Novakovic via de binnenkant paal binnenschoot: 0-2. Na 57 minuten leek Novakovich de wedstrijd eigenlijk al te beslissen met zijn tweede van de avond op aangeven van Jasper van Heertum: 0-3.

Almere City probeerde het nog wel en Josef Kvita slaagde daar na 71 minuten spelen ook in. Met een kwartier te spelen kwam Almere nog op 2-3 door een stiftje van Silvester van de Water, waarmee de spanning weer helemaal terug was in de wedstrijd. Van de tribune klonk daarna dan ook het "Alles of niets!". Telstar mocht keeper Rody de Boer wel bedanken, want de keeper hield in de slotfase nog een aantal kansen van Almere uit zijn doel, waarmee Telstar de winnaar werd.

Telstar blijft op de vierde plek staan met 51 punten uit 29 duels.

Opstelling Almere City FC: Kramer; Van Buuren, Mac-Intosch, Mirani (Owusu/46), Kvida; Vet, Overtoom, Salasiwa; Van der Water, Van der Heijden, Mac-Donald

Opstelling Telstar: de Boer, van Huizen, van Iperen, Brito, Cabral, Najah, van Heertum, Schouten, Novakovich, Hamdaoui (Lynen/80), Sno