FC Volendam speelt gelijk tegen MMV na vroege 0-2 achterstand

VOLENDAM - FC Volendam begon slecht aan de thuiswedstrijd tegen MVV. Net als in de uitwedstrijd kwam de ploeg al vroeg op achterstand. Binnen zes minuten moest keeper Hobie Verhulst al twee keer de bal uit het net halen. De inhaalrace die de ploeg van trainer Misha Salden daarna inzette, leverde een gelijkspel op: 2-2.

Bij FC Volendam maakte Marco Tol (19) zijn debuut in de basis. Daarmee hield hij de 33-jarige Henny Schilder uit de basis.

FC Volendam was duidelijk niet wakker toen het beginsignaal klonk. Jonathan Okita en Shermaine Martina scoorden. In het verloop van de eerste helft kwam de thuisclub langzaam terug in de wedstrijde en onstonden er wat kansjes. Drie minuten voor de rust kon Enzo Stroo de aansluittreffer scoren op aangeven van Nick Doodeman. Daarvoor had Atilla Yildirim de bal nog op de paal geschoten.

Jacht op de gelijkmaker

FC Volendam ging na de rust nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. Na goede kansen voor Stroo en Kevin Visser (2x) viel in de 68e minuut de 2-2. Nick Doodeman schoot een voorzet van Rodney Antwi hard tegen de touwen. De tweede helft was enerverend. Beide ploegen kregen kansen. Okita faalde van dichtbij oog in oog met Verhulst. Ook invaller Joeri Schroyen was dichtbij een treffer, terwijl bij FC Volendam Gerry Vlak gevaarlijk was. In de stand kwam echter geen verandering meer.

FC Volendam blijft door het gelijkspel op de veertiende plek staan met 36 punten uit 29 duels. Het verschil met een (mogelijke) play-off plaats bedraagt drie punten. Vrijdag gaat de FC op bezoek bij Jong PSV. Ook dat duel is live te volgen op de radio bij N H Sport.

Opstelling FC Volendam: Verhulst; Evers, Tol, Klinkenberg (Schilder/89), Smal; Veerman, Visser, Vlak (ten Den/83); Doodeman, Stroo, Antwi (Pedro/85)

Opstelling MVV: Verrips; Janssens, Mmaee, Pereira, Yildirim Schroijen/70), Ciranni, Mares, Martina, Okita, Houben (Ippel/81), Nwakali