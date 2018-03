Deel dit artikel:











Vrouwen zwaar ondervertegenwoordigd in lokale politiek, behalve in Heemstede Foto: Shutterstock

HEEMSTEDE - Vrouwen zijn nog altijd flink in de minderheid in de gemeentepolitiek. Uit een analyse van de NOS blijkt dat slecht drie op de tien kandidaten vrouw zijn, behalve in Heemstede. Daar houden 49 mannen en 49 vrouwen elkaar in evenwicht.

Er is in heel het land geen enkele gemeente met meer vrouwen dan mannen op de kieslijst, dus Heemstede komt met z'n gelijke verdeling nog het dichtst in de buurt. Toch valt er volgens de NOS nog wel wat te winnen, want er zijn vier mannelijke lijsttrekkers tegenover twee vrouwelijke. Alleen Heemsteeds Burger Belang en de VVD hebben een vrouw bovenaan de lijst. D66, GroenLinks, PvdA en CDA kozen voor een man. De provincie Noord-Holland doet het over het algemeen 'goed' en staat samen met de provincie Groningen op een gedeelde eerste plek. Toch is hier ook slechts 33 procent van alle kandidaten een vrouw. Biblebelt

De onderkant van de ranglijst wordt gedomineerd door biblebelt-gemeenten als Urk, Renswoude, Alblasserdam, Staphorst, Woudenberg en Oldebroek, met 15 à 16 procent vrouwen. Toch worden deze protestantse gemeenten nog 'verslagen' door het Brabantse dorp Haaren, waar een schamele 14 procent van alle kandidaten een vrouw is.