Loosdrecht apetrots op 'gouden' Bibian Mentel: "We weten wat ze ervoor heeft moeten doen"

LOOSDRECHT - Waarnemend burgemeester Freek Ossel van de gemeente Wijdemeren is apetrots op snowboardster Bibian Mentel. Vanmorgen behaalde de Loosdrechtse goud op het onderdeel snowboardcross tijdens de Paralympische Spelen in Zuid-Korea. "Een prachtige prestatie", vindt Ossel.

"Het is eigenlijk nog mooier, omdat we allemaal weten wat ze ervoor heeft moeten doen om er te komen", vertelt de burgemeester enthousiast voor de camera van NH Nieuws. "En de kracht die je dan moet hebben om door te zetten om echt ook die prestatie te leveren... Dat is echt fantastisch!"

Lees ook: Middenbeemster loopt uit voor snowboarder Chris Vos: "Gaaf dat hij zilver heeft"

Negen keer kanker

Bij Bibian Mentel werd vorig jaar zomer voor de negende keer kanker geconstateerd. Ze ging niet bij de pakken neerzitten en kreeg opnieuw loodzware bestraling.

Ook kreeg ze een nieuwe nekwervel nadat daar een tumorweefsel werd gevonden. Toch wist Bibian na al die medische tegenslag de kracht te vinden om te trainen en op de Paralympische Spelen in Pyeongchang een topprestatie neer te zetten.