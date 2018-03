Mode-ontwerper Mart Visser voor even nieuwe 'burgemeester' van Zandvoort

ZANDVOORT - Burgemeester Niek Meijer van Zandvoort draagt over een kleine twee maanden de spreekwoordelijke sleutel van het gemeentehuis over aan Mart Visser. De modewerper tovert het pand tijdelijk om tot een expositieruimte voor zijn Haute Couture-collectie en iconische archiefstukken.

Onder de noemer 'Mart Visser - The Take-over' doet hij op 2 mei zijn intrede. De statige werkkamers van de burgemeester en wethouders worden voor een periode van twee maanden veranderd in een decor voor bijzondere kledingstukken, om bezoekers 'een unieke kans te geven zich onder te dompelen in de wereld van de Haute Couture'.

Ook de ambtenaren moeten er aan geloven, want in het Raadhuis komt een concept store met de zomercollectie van 2018. Hier is een team van stylisten aanwezig om persoonlijk advies te geven aan de bezoekers, maar wellicht ook aan de medewerkers van de gemeente Zandvoort.

Expositie

Naast het gemeentehuis wordt het ook Zandvoorts Museum in een 'Mart Visser-jasje' gestoken. Er komt een overzichtsexpositie met een verzameling van werken.