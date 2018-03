Deel dit artikel:











Geparkeerde auto rijdt het water in bij Mediamarkt Cruquius Foto: NieuwsFoto Foto: NieuwsFoto

CRUQUIUS - Een auto is aan het einde van de middag het water ingereden bij de Mediamarkt aan het Cruquiusplein in Cruquius. Waarschijnlijk stond de handrem er niet op en gleed de auto daardoor pardoes het water in, vertelt een ooggetuige aan NH Nieuws.

De berger heeft het voertuig uit het water gehaald. Er zijn geen gewonden gevallen.