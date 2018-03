Nicoals Heiner begint goed aan Open EK Finn

Heiner sprak na afloop over moeilijke omstandigheden. "Zondag stormde het nog en waren er hoge golven. Nu was het ook soms lastig om de race te lezen. Maar het is me aardig gelukt."

Heiner veroverde vier jaar geleden de wereldtitel in de Laserklasse. Hij debuteerde vorig seizoen verdienstelijk in de Finn met een derde plaats op de WK in Hongarije.

Het EK in Cadiz eindigt zaterdag met een medalrace.