Snackbarklant door het lint om koude bamischijf Foto: Wikimedia

ZAANDAM - Een bijzonder incident gisteravond in een snackbar in Zaandam. Daar vond een vechtpartij plaats nadat een klant zeer ontevreden was geworden over zijn bestelling.

De man, een 64-jarige inwoner van Koog aan de Zaan, had even daarvoor een bamischijf besteld. Toen die niet warm maar koud op zijn kartonnetje bleek te zijn gelegd, kwam de stoom uit zijn oren. Volgens getuigen ontstond op dat moment een vechtpartij, zo meldt de politie Zaanstreek. Toen de agenten bij de snackbar aankwamen, was de agressieve bamischijfeter al vertrokken. Even later kon hij in de omgeving alsnog worden aangehouden en is de man meegenomen naar het politiebureau. Volgens de politie was er mogelijk nog een tweede verdachte bij het akkefietje betrokken. Naar die persoon wordt nog onderzoek gedaan. Lees ook: Stel krijgt koude pizza en bekogelt bezorger met kruidenboter De politie heeft wel een verklaring voor het snackbarincident. Het korps schrijft bij een Facebookbericht over het opmerkelijke voorval: "#jebentjezelfnietalsjetrekhebt."