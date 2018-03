Rotterdamse hilariteit om Feyenoord-vlag op Amsterdams gebouw: "Kak, dat kan niet goed gaan"

AMSTERDAM - (AT5) Nog nooit hing een Feyenoord-vlag zo hoog op Amsterdams grondgebied. De woontoren in aanbouw bij het Amstel Station is de werkplek van een groep Rotterdammers en die konden het niet laten een enorme vlag op honderd meter hoogte op te hangen.

De verantwoordelijke was snel gevonden. "Ja, dat heb ik gedaan, haha. Overal waar ik kom, hang ik een vlaggetje op. Het kan me niet schelen waar." Zijn collega zet, na eerst voorzichtig om zich heen te hebben gekeken, nog het clublied in.

Zoals gezegd, de vlag hangt op flinke hoogte. Er moet goed getuurd worden: "Wacht eens even, ik zie een Feyenoord-vlag. Kak! Dat kan niet goed gaan."