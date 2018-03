Deel dit artikel:











Noord-Hollandse zorginstellingen kampen met personeelstekort: "Ons rooster is niet rond te krijgen" Foto: NH Nieuws / Emmelie Valkenburgh

HEEMSTEDE - Het landelijke personeelstekort in de zorg levert ook in onze provincie problemen op voor zorgorganisaties. Tot die groep behoort ook De Hartekamp Groep in Heemstede. "Wij hebben op dit moment veertig vacatures open staan binnen onze zorginstelling", vertelt bestuurslid Marian Stet aan NH Nieuws.

Stet werkt ook bij het VBZ Platform VG in de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden en ze ziet in Noord-Holland een groot probleem ontstaan. "Wij zien dat deze regio een groter probleem lijkt te hebben dan andere regio's. Dat moet echt veranderen." Lees ook: Personeelstekort loopt op: zorg zoekt ruim 100.000 mensen Week van de Zorg

Om aandacht te vragen voor het nijpende tekort aan personeel zwemt olympisch kampioen Maarten van der Weijden een estafette bij veertien zorginstellingen, zo ook in Heemstede. De zwemmer opende zo vandaag de Week van de Zorg. Volgens de medewerkers van de Hartekamp Groep is de aandacht voor het probleem hard nodig. "We krijgen het rooster gewoon niet rond", vertelt begeleider Geke Doornbos van de Hartekamp Groep. "We hebben soms geen tijd meer om een familie gesprek te voeren of de administratie bij te houden. Er moet echt verandering komen. En dat moet niet te lang duren, want dit is zonde van het vak", vindt Doornbos.