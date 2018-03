Sciencepark Watergraafsmeer hotspot kunstmatige intelligentie

AMSTERDAM - De Universiteit van Amsterdam gaat fors inzetten op de ontwikkeling van zorgrobots en zelfrijdende auto's. Het Science Park in de Watergraafsmeer moet een wereldspeler worden voor Artificial Intelligence.

Kunstmatige intelligentie is een groeimarkt en de UvA wil de boot niet missen. De nieuwe instelling wordt dé plek voor onderwijs, onderzoek en ondernemen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Daarmee wordt een impuls gegeven aan de samenwerking tussen Amsterdamse kennis- en onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven in een markt die steeds belangrijker wordt.

De ontwikkeling van zorgrobots en zelfrijdende auto's nemen naar verwachting een grote vlucht en zijn allemaal mogelijk door zelflerende algoritmen en slimme software. De gemeente Amsterdam draagt 4 miljoen euro bij aan de bouw van dit toonaangevend centrum van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Volgens Geert ten Dam, bestuursvoorzitter van de Universiteit van Amsterdam, wordt de kennis van de universiteit op het gebied van Artificial Intelligence, breed erkend als leidend in Nederland en erbuiten. In het nieuwe gebouw op het Science Park kan men samen met partners vraagstukken op het gebied van gezondheidszorg, veiligheid en duurzaamheid aanpakken.

De ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie gaan momenteel heel snel. In 2019 moet de bouw starten waarna in 2021 het nieuwe gebouw in gebruik genomen kan worden.