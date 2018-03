GroenLinks-fracties werken samen om natuur bij Amsterdam te beschermen

AMSTERDAM - 26 lokale GroenLinksfracties hebben vandaag samen een regionaal natuurpact gelanceerd, waarmee ze het groen van Metropoolregio Amsterdam willen beschermen tegen toekomstige bouwprojecten.

Het natuurpact komt als reactie op de oproep van minister Ollongren aan gemeentes om lef te tonen door ook te bouwen in het groen. Veel lijsttrekkers van GroenLinks schrokken van die oproep. "Zomaar bouwen in het groen is kiezen voor de makkelijke weg en volstrekt onnodig. Er zijn alternatieven voorhanden die veel beter zijn. Met dit regionale natuurpact beschermen we ons kostbare groen en bieden we gezamenlijk weerstand tegen het gemakzuchtige bouwen in natuur", aldus Nicole van Engelen, lijsttrekker van GroenLinks Diemen.

'250.000 woningen nodig'

GroenLinkslijsttrekker van Amsterdam, Rutger Groot Wassink en de lijsttrekkers van de fracties Diemen en Waterland hebben allemaal het pact ondertekend. Groot Wassink zegt GroenLinks geenszins tegen nieuwbouw is. "Tot 2040 zijn er netto circa 250.000 woningen nodig in de Metropoolregio Amsterdam. Een forse opgave. Maar dat hoeft niet ten koste te gaan van natuur. In Amsterdam heeft GroenLinks net bewezen dat plekken als Amstelglorie groen kunnen blijven. Die dreiging is nog niet weg, of het kabinet aast al op het groen om de stad heen."

De partij heeft het idee dat het huidige kabinet niet genoeg moeite doet voor natuurbehoud. Daarom vinden ze dat dit pact hard nodig is.