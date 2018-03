Berg je zomerjas maar weer op: de winter komt terug

NOORD-HOLLAND - Door het voorzichtige zonnetje, de fluitende vogeltjes en de zachte temperaturen overheersen bij veel mensen de lentekriebels, maar die mogen even in de spreekwoordelijke ijskast. Koning Winter komt namelijk weer op bezoek.

Volgens NH-weerman Jan Visser wordt het komend weekend koud, met temperaturen onder het vriespunt. "Tja, maart roert zijn staart", vertelt hij. "Het is echt zo'n overgangsmaand en dat wordt nu goed duidelijk. De afgelopen dagen kwam de wind vanuit het zuiden, waardoor het warm is voor de tijd van het jaar. Vanaf het einde van de week gaat de wind draaien en komt 'ie helaas weer vanuit het oosten."

Een vlaag aan 'arctische kou' wordt onze kant op geblazen. Matige vorst in de nacht, overdag net boven het vriespunt: dat is de prognose voor zaterdag en zondag. "Maandag is het ook nog koud", aldus Visser. "Maar één klein lichtpuntje: vanaf dinsdag gaat de temperatuur weer gestaag omhoog."

Zomerjas

Volgens de weerman kruipen we dan toch echt langzaam maar zeker richting de lente, maar het blijft onzeker. "Je weet natuurlijk nooit precies hoe het gaat lopen. Een ding weet ik wel: hang die zomerjassen maar weer even terug in de kast."