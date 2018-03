Geen belangenverstrengeling binnen gemeente Opmeer over grondaankoop-kwestie

OPMEER - Er is geen sprake van belangenverstrengeling binnen de gemeente Opmeer bij de aankoop van een stuk grond voor de wijk Heerenweide. Dat blijkt uit een rapport van de Rekenkamercommissie naar integriteit binnen de gemeente. Maar de situatie had er wel alle schijn van en het college van B&W heeft er te weinig aan gedaan om dat tegen te gaan. Het college zelf bestrijdt dit.

In oktober 2017 kwamen raadsleden erachter dat een ambtenaar binnen de gemeente percelen aan de rand van de nieuwbouwwijk Heerenweide in privébezit had. Aan de hand van deze ontdekking zijn er vragen gesteld over de integriteit van de ambtenaar, eventuele andere betrokkenen en de rol van de burgemeester.

Er werd een onderzoek ingesteld naar de integriteit bij de grondaankopen. Eind 2017 ontstond er een bestuurscrisis waarbij wethouder Hendrik Stoker van de VVD naar huis werd gestuurd, nadat raadsleden en zijn eigen partij het vertrouwen in hem opzegde.

Rapport

De grootste vragen rondom de grondaankopen waren of de ambtenaar in kwestie zelf een rol had gespeeld bij de aankoop van de grond voor de nieuwbouwwijk en of hij met voorbedachte rade het stuk grond in 2005 van zijn vader kocht. Dat laatste valt niet uit te sluiten. Wel staat in het rapport te lezen dat hij als ambtenaar niet actief betrokken is geweest bij de grondaankopen.

Donderdagavond vergadert de gemeenteraad over het rapport.