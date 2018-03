LIVE NH Sport met Almere City-Telstar en Volendam-MVV

VOLENDAM - Een extra speelronde in de Jupiler League op maandagavond: NH Sport is er uiteraard live bij!

Telstar verslikte zich vrijdagavond in de thuiswedstrijd tegen Helmond Sport en verloor met 2-3. Vanavond kunnen de Witte Leeuwen zich herpakken in het uitduel tegen Almere City FC. Almere verloor vijf van de laatste zes wedstrijden, maar Telstar-trainer Mike Snoei heeft respect voor de tegenstander: "Wij hebben voor iedereen respect. Natuurlijk, wij hebben een goede ploeg, maar om nu even te zeggen die verslaan wij wel, nee, dat past helemaal niet."

Ondanks de thuisnederlaag tegen Helmond Sport wijzigt Snoei waarschijnlijk niet veel in zijn basisopstelling. Almere City-Telstar begint om 20.00 uur en Rob Wanst doet verslag in NH Sport.

FC Volendam

Volendam verloor vrijdag afgetekend van NEC. In De Goffert in Nijmegen werd het 3-0 voor NEC, dat vrijdag de koppositie in de Jupiler League overnam van Jong Ajax. Die teleurstelling kan FC Volendam vanavond wegspoelen in de thuiswedstrijd tegen MVV Maastricht. MVV staat met drie punten voorsprong twee plekken boven Volendam op de ranglijst.

Trainer Misha Salden wil graag aan het roer blijven bij FC Volendam als hoofdtrainer èn technisch directeur: "Ik doe het met veel plezier, ook al is het geen gemakkelijk seizoen. Ik vind dat we als jonge ploeg stappen maken. Ik wil graag door." Volendam-MVV begint ook om 20.00 uur en Edward Dekker verzorgt het wedstrijdcommentaar op NH Radio.

Ook de twee Noord-Hollandse beloftenteams komen vanavond in actie. Jong Ajax ontvangt FC Eindhoven en Jong AZ neemt het op eigen veld op tegen Go Ahead Eagles. NH Sport houdt je in een extra uitzending op de hoogte van alle ontwikkelingen in de Jupiler League. Presentator Rob Wtenweerde heeft het laatste sportnieuws en lekker veel muziek bij zich. NH Sport is van 19.00 tot 22.00 uur te horen op NH Radio.