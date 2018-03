Fanatiekste stemmers van 2014 woonden in Bloemendaal; Beverwijkers bleven liever thuis

NOORD-HOLLAND - Om in te schatten wat er tijdens de gemeenteraadsverkiezingen qua stemgedrag en opkomst gaat gebeuren, heeft een Amsterdams onderzoeksbureau in kaart gebracht hoe er per gemeente is gestemd tijdens de verkiezingen van 2014. Wat blijkt: in Bloemendaal stapten de meeste mensen naar de stembus.

De data is afgezet tegen leeftijd, afkomst en inkomen. Waar in Bloemendaal ruim 67 procent hun stem uitbracht, was dat in Beverwijk beduidend lager. Daar bleven de mensen liever binnen, waardoor de gemeente de laagste opkomstcijfers van Noord-Holland heeft: iets meer dan 43 procent.

De hoofdstad van onze provincie had ook maar een schamele opkomst: 53 procent van de kiesgerechtigden heeft in Haarlem gestemd. In Amsterdam lag dit getal rond de 50,3 procent.

Beverwijk

De wijk het Kuenenkwartier in Beverwijk had de minste opkomst in de gemeente: maar 13,7 procent van de mensen kwam opdagen. Dit is tevens een wijk waar veel mensen met een relatief laag inkomen en een migratieachtergrond wonen. Volgens Ilana Cukier van campagnebureau BKB, is dat een mogelijke verklaring voor de extreem lage opkomst.



Overigens lag de wijk met het laagste opkomstpercentage in Haarlemmermeer, met een opkomst van slechts 4,4 procent op een inwoneraantal van 31.205 mensen.