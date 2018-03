Middenbeemster loopt uit voor snowboarder Chris Vos: "Gaaf dat hij zilver heeft"

MIDDENBEEMSTER - Bij de slager, op het gemeentehuis en in de straat waar Chris Vos woont: overal in Middenbeemster hangt het vol met vlaggetjes met daarop het gezicht van de snowboarder die vannacht zilver won bij de Paralympische Spelen in Pyeongchang. Het hele dorp leeft mee met de succesvolle topsporter.

"Fantastisch. Het had ook goud mogen zijn, maar zilver is ook prima", vertelt een man op straat. "Elke medaille telt." Verderop vult een vrouwelijke inwoonster van het dorp aan: "Ik ben heel trots. Het is wel leuk, want hij is de buurjongen van mijn zoon. Daarom is het extra interessant om naar te kijken. Ik vind het prachtig."

Dat Chris Vos meedoet aan de Paralympische Spelen heeft te maken met een ongeluk dat hij op 5-jarige leeftijd thuis kreeg. Bij de verbouwing aan het huis reed een graafmachine achteruit en zag de bestuurder de kleine Chris over het hoofd. "Het ding reed precies over mijn middel", vertelde de sporter zelf al eens in een interview.

Gaaf, zilver

"Vlak daarna heb ik hem leren kennen"', vertelt Bertina Verweij voor de camera van NH Nieuws. Zij is een vriendin van de familie van Chris Vos. "Ik heb alles zien ontwikkelen tot hoe het nu is. Nu heeft hij zilver, gaaf!"

Burgemeester Joyce van Beek biecht op dat ze vandaag te laat op haar werk was, omdat ze met haar dochtertje eerst naar de snowboardafdaling wilde kijken. Lachend: Een goede reden toch? Het is echt een prachtige prestatie, we zijn enorm trots op onze Chris. Het leeft goed onder de bevolking. We zien steeds meer vlaggen en posters verschijnen."

NH Buurten

Het programma NH Buurten ging in 2014 langs bij Chris Vos thuis. Bekijk de aflevering hier terug: