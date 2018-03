Noord-Hollandse mannen 'trekken' goud binnen op wereldkampioenschappen in China

MONNICKENDAM - CHINA Als je denkt aan topsport, denk je niet snel aan touwtrekken. Maar het is een grote sport, en de Nederlandse mannen hebben afgelopen weekend goud gepakt op de wereldkampioenschappen in China. Veel talent uit het nationale team komt van de touwtrekvereniging in Monnickendam.

Désiree Bak van de touwtrekvereniging, en tevens vriendin van een van de kersverse wereldkampioenen, vertelt dat de mannen niet zonder slag of stoot bovenaan het podium eindigden. Om zich te plaatsen voor een finaleplaats stonden de Nederlandse mannen tegenover Ierland. Normaal zijn twee 'trekken' genoeg om een winnaar aan te wijzen, maar dit keer moest er een derde aan te pas komen, die Nederland won. In de finale moest het team het opnemen tegen de Basken. Die wedstrijd werd glansrijk gewonnen.

Topsport

Drie van de acht mannen in het Nederlandse mannenteam in de 600 kilogramklasse, zijn afkomstig van de touwtrekvereniging uit Monnickendam. Dat is een van de beste touwtrekverenigingen van het land, én van de wereld bleek dit weekend. De Noord-Hollandse vereniging nam naast de gouden plak, ook meerdere zilveren en gouden medailles mee naar huis.

Dat Monnickendam zo hoog eindigt is geen toeval. Er wordt hard gewerkt, vertelt Bak van TTV Monnickendam. "Het is echt topsport. Je hebt veel discipline nodig. Ze trainen dan ook drie keer per week, twee uur per keer", zegt ze. "Vanaf januari trainden ze tot vijf keer per week."

De Nederlandse vrouwen in de 540 kilogramklasse werden vierde.