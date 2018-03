Bestuurscrisis Den Helder: wethouder Kuipers struikelt voor de finish

DEN HELDER - Een week voor de verkiezingen is het toch weer crisis in de Helderse politiek. Wethouder Lolke Kuipers (D66) van Den Helder stapt per direct op. Kuipers ligt onder vuur na een 'misstap' over het verlenen van een vergunning voor een coffeeshop in de stad. De wethouder wachtte vanavond een motie van wantrouwen, maar in zijn ontslagbrief laat hij weten dat hij per direct opstapt. Hij zou zich ook terugtrekken als lijsttrekker voor de komende verkiezingen.

Lolke Kuipers (D66) houdt de eer aan zichzelf nadat afgelopen weekeinde bekend werd dat hij tegen de wens van de gemeenteraad in, toch een vergunning wil verlenen aan de een coffeeshop in de stad. De gemeenteraad besloot in februari dat er geen nieuwe vergunningen voor coffeeshops mochten worden afgegeven, na een protest van buurtbewoners die vreesden voor overlast.

Kuipers heeft nu toch een voorlopige vergunning afgegeven aan een van de omstreden coffeeshops. Kuipers zou dit pas na de verkiezingen bekend willen maken. Waarom hij de vergunning verleende, is niet bekend. Hij was niet bereikbaar voor commentaar.

In de brief schrijft Kuipers dat de kwestie met de coffeeshop een persoonlijke zaak is geworden na het lekken van een email tussen collegeleden. "Het feit dat deze mail op straat is komen te liggen, bemoeilijkt de zorgvuldige voorbereiding van het collegebesluit. (...) Ik voel daar op dit moment niet voldoende veiligheid en vertrouwen voor. Er rest mij niets anders dan met ingang van heden 12 maart 2018 mijn ontslag te nemen."

'Goudeerlijk'

In een schriftelijke reactie laat het college van burgemeester en wethouders weten het besluit van Kuipers te respecteren: "Wethouder Kuipers heeft zich in de afgelopen jaren enorm ingezet voor Den Helder. Hij had zeer lastige dossiers in portefeuille die hij in het belang van de stad verder heeft gebracht. Lolke Kuipers is een betrokken collega. Goudeerlijk, integer, hardwerkend en in denken en doen een bestuurder met het hart op de goede plaats voor de inwoners van Den Helder en de regio."

Garantie

In de Visbuurt, waar de beoogde coffee naartoe zou verhuizen, is verheugd gereageerd op het vertrek van de wethouder. Volgens de belangenvereniging Visbuurt zat er niets anders op. Jop Roggeveen: "De wethouder loopt helaas weg voor zijn verantwoordelijkheid. We willen nu wel een keiharde garantie dat de procedure voor de coffeeshop stopt en dat de gemeente een andere plek gaat zoeken."