Vrouw in file opzettelijk geramd door verkeershufter: "Die man is ziek" Foto: Belinda Schneider

AMSTERDAM - Na een bezoek aan een speelgoedwinkel in Amsterdam sloot Belinda Schneider gisteren even voor zes uur aan in de file voor de Zeeburgertunnel. De tweede rijstrook voor de tunnel was zoals vaker afgesloten, maar de bestuurder van een metallic blauwe Seat Leon heeft daar geen boodschap aan. Toen Belinda voor hem ging rijden om zijn inhaalactie te saboteren, reed de man tot drie keer toe bewust op haar in. "Die man is ziek."

Belinda was niet de enige die de verkeershufter een strobreed in de weg legde. Ook automobilisten achter haar hadden al geprobeerd te voorkomen dat hij zou voordringen. "Iedereen raakte geïrriteerd", vertelt de Zaandamse aan NH Nieuws. "Dus ik zette mijn auto er ook voor, hij toeterde, ik toeterde en op een gegeven moment voelde ik een klap." Wat blijkt? De verkeersaso heeft de achterkant van haar auto geramd. Nadat hij haar nog een keer van achteren heeft aangereden, besluit ze meer afstand te houden, maar ze weet dan nog niet dat het ergste nog moet komen. Glas in m'n onderbroek

"Hij kwam naast me rijden en ramde mijn auto van de zijkant. Het hele raam vloog eruit, terwijl mijn kleindochter op de achterbank zat. Ik was verbouwereerd. Alsof ik in een botsautootje zat. Ik had zelfs glas in m'n onderbroek." Andere automobilisten zien het gebeuren en bieden hun hulp aan. Een automobilist gaat achter de dader aan, anderen - onder wie een vrouw uit Diemen - bieden aan om te getuigen. "Te schofterig voor woorden", noemt de getuige de actie van de verkeersaso in een telefoongesprek dat Belinda's schoondochter Marjan op Facebook heeft gepost. "Heel erg ongepast." Kenteken

Toen Belinda zich gisterenavond op het politiebureau meldde, kreeg ze naar eigen zeggen te horen dat ze woensdag aangifte kan komen doen. Dat gaat ze zeker doen, al vindt ze het vreemd dat de politie niet eerder in actie komt. Door alle commotie is de Zaandamse - net als de andere automobilisten - vergeten het kenteken te noteren, al is wel duidelijk dat de letter N erin voorkomt. Ook de automobilist die achter de dader aanging, heeft hem 'helaas niet meer kunnen traceren'. 'Poging doodslag'

Hoewel ze door de klap 'overal pijn' heeft, overstuur is en snel bij de huisarts langs wil, is ze net als haar kleindochtertje niet gewond geraakt. "Maar dit is poging tot doodslag."