Kunstwerk tegen discriminatie vernield: "Ik heb er om gehuild"

IJMUIDEN - Joop Stoop is diep onder de indruk van het slopen van zijn kunstwerk tegen discriminatie. Vrijdag werd het onthuld, maar twee dagen later al werd het vernield. "Ik heb er om gehuild", zegt hij tegen NH Nieuws.

Stoop wist niet wat meemaakte toen hij gisteravond vanuit zijn atelier een man het bord van de straatnaampaal zag rukken en op de grond tot brokken trapte. De man zou Stoop hebben toegeroepen dat we 'dit' niet doen in IJmuiden. Met 'dit' bedoelde hij de onthulling van het kunstwerk dat Stoop vrijdag met oud-wethouder Wim Westerman onthulde vlak tegenover zijn atelier annex huis in de JP Coenstraat.

Stoop probeerde nog een foto te maken van de man, maar die griste de telefoon uit de handen van de kunstenaar. "Ik kon hem nog bij zijn jas pakken, maar toch kon hij ontglippen." Volgens Stoop is met de actie van de man komen vast te staan "dat discriminatie dus wel degelijk bestaat in IJmuiden."

Stoop gaat geen nieuw kunstwerk maken. "Dan zou de boel kunnen escaleren en dat wil ik niet." Hij wil geen aangifte doen, maar zegt wel de wijkagent op de hoogte te zullen brengen.