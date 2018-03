Witte Leeuwen: de familie Velzel, dé Telstar-familie van de IJmond

VELSEN-ZUID - Ondanks de nederlaag van afgelopen vrijdag tegen Helmond Sport, maakt Telstar een erg sterk seizoen door. Maar het zijn natuurlijk niet alleen de Witte Leeuwen op het veld, maar ook die buiten de witte lijnen die het succes mede bepalen. Vandaag in de serie 'Witte Leeuwen' de familie Velzel, de familie die zich al jaren vrijwillig inzet voor de club.

Lies Velzel is al sinds de oprichting van de club in 1963 fan en doet een paar dagen per week vrijwilligerswerk bij Telstar. Op vrijdagavond zit ze achter 'de opwaardeerkassa', maar ze notuleert ook bij vergaderingen en doet ander administratief werk.

Ook haar man Wim deed veel vrijwilligerswerk bij de club, maar overleed helaas in 2013. "We mochten van de stadionmanager de uitvaartdienst in het stadion houden, omdat we zoveel voor de club hebben gedaan. Mensen vragen hier ook altijd hoe het met je gaat. Je geeft veel aan de club, maar je krijgt ook veel terug."

Arjen, Geert en Samuel

Lies haar zoons, Arjen en Geert, komen ook al vanaf hun kinderjaren bij de club. Geert zat al bij de supportersvereniging, hielp mee op open dagen en sinds 2013 verkopen ze shirtjes, mutsen en sjaals voor de oosttribune. Samuel, de zoon van Geert, helpt ook mee. Hij deelt programmaboekjes uit en houdt de kassa bij. "Ik denk altijd 'wow' als ik hier sta", aldus de jongste Velzel. "Ik mag hier gratis naar binnen, krijg gratis drinken en doe ook nog leuk werk."

Vrijwilligerswerk

Er zijn weinig families in de IJmond die zoveel vrijwilligerswerk doen als de familie Velzel. Ook een andere kleinzoon en schoondochter werken bij de club. "Het is er bij mij ook met de paplepel ingegoten", zegt Lies. "Ik vind het mooi dat ik me voor anderen kan inzetten en me nuttig kan maken."

Ook Geert en Arjen komen alle vrijdagavonden weer vanuit IJmuiden en Beverwijk naar Velsen-Zuid, direct uit het werk. Ze hadden alleen wel een kleine voorwaarde aan hun moeder gesteld. "We moeten natuurlijk wel de wedstrijd vanaf onze werkplek kunnen zien."