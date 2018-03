KLM stopt met verkoop sigaretten aan boord

SCHIPHOL - Luchtvaartmaatschappij KLM stopt met het verkopen van sloffen sigaretten aan boord van haar vliegtuigen. De maatschappij vindt de verkoop van rookwaar niet meer van deze tijd.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Ondanks de lucratieve extra omzet van tabakswaren aan boord, kiest KLM er voor om per 1 juli geen sigaretten meer te verkopen tijdens vluchten. In plaats van de sloffen gaat de maatschappij andere producten aanbieden.

Wie zo'n slof sigaretten aan boord koopt, mocht deze al sinds 1995 niet meer aan boord van KLM-vliegtuigen opsteken. Eind dat jaar werd de volledige vloot van zowel KLM, Transavia en Martinair rookvrij. Die laatste maatschappij vloog toen nog met passagiers, inmiddels vliegt Martinair alleen nog maar vrachtvluchten.

Wel asbakken

Asbakken in stoelen van KLM zijn ook al lang verdwenen. Maar ondanks het rookverbod aan boord van vrijwel alle maatschappijen ter wereld, vind je nog steeds asbakken in vliegtuigen, zelfs in de modernste kisten zoals de Boeing 787 of Airbus A350: namelijk in de wc's.

Zou een passagier tegen alle regels in toch stiekem op de wc gaan paffen, moet er voorkomen worden dat hij of zij haar peuk in de vuilnisbak of wc gooit, om brand te voorkomen. Vliegtuig-wc's zijn voorzien van rookmelders. Bij veel maatschappijen staan er hoge geldboetes op roken aan boord.