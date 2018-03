Dick Benschop benoemd als president-directeur Schiphol

SCHIPHOL - Dick Benschop begint op 1 mei als nieuwe president-directeur van Schiphol. De voormalige staatssecretaris en oud-topman van Shell Nederland is de opvolger van Jos Nijhuis. Vorige week werd Benschop al voorgedragen door de raad van commissarissen van de luchthaven.

Met Dick Benschop krijgt Schiphol een president-directeur met zowel ervaring in het publieke domein als het bedrijfsleven. "Wij hebben er alle vertrouwen in dat hij en zijn team de luchthaven op een slimme, veilige en duurzame manier verder kunnen doorontwikkelen'', aldus president-commissaris Louise Gunning.

Minister van Financiën Wopke Hoekstra spreekt in een brief aan de Tweede Kamer zijn vertrouwen uit in de manier waarop de keuze voor Benschop tot stand is gekomen. De oud-staatssecretaris past volgens hem goed in het vooraf geschetste profiel. De Nederlandse staat is grootaandeelhouder van Schiphol met een belang van zo'n 70 procent.