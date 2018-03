Meet up Schagen: 'Er zijn veel te weinig woningen, het is een ramp'

SCHAGEN - Er worden veel te weinig woningen gebouwd in Schagen. Die boodschap werd wel duidelijk tijdens een meet up van NH Kiest in samenwerking met mediapartner Schagen FM.

Wethouder Jelle Beemsterboer noemt het 'een ramp'. "Tot 2020 mogen we van de Provincie 950 woningen bouwen. Maar eigenlijk moeten er wel twee keer zoveel komen willen we een inhaalslag kunnen maken." Meerder partijen wijzen met de beschuldigende vinger richting de provincie. Die zou veel te strenge regels hanteren en niet weten wat er speelt in Schagen. "De provincie kijkt niet verder dan tot het Noordzeekanaal", aldus de wethouder. Maar volgens de PvdA laat de gemeente ook veel te veel de oren hangen naar tegenstanders van bouwprojecten.

Wachtlijst

Kitty Mertz kan er over meepraten. Ze woont in een koophuis in Petten, maar wil graag kleiner wonen. Alleen is het krijgen een huurhuis in Schagen onmogelijk. "Ik heb me vier jaar geleden ingeschreven. Er werd toen gezegd dat de wachtlijst een paar jaar was. Ik ging onlangs naar het project aan de Beethovenlaan om me in te schrijven, en was enorm teleurgesteld toen ik de enorme hoeveelheid mensen zag (800 voor 48 appartementen). En nu hoor ik dat de wachttijd zeker vijf jaar is voor een woning."

Toch erkennen partijen dat ook de gemeente zelf te lang heeft gewacht met het in gang zetten van nieuwe woningbouwprojecten. "Procedures duren twee jaar. Er zijn 550 woningen gebouwd, maar veel minder dan in de rest van Nederland. Er is inderdaad veel te laat gereageerd", zegt Ingo Kroon van de VVD.

Wonen op vakantieparken

De SP opperde nog om het mogelijk te maken om te wonen op vakantieparken. Maar dat zien anderen niet zitten, omdat ze vinden dat toerisme te belangrijk is voor Schagen. Maar één ding werd duidelijk. De politiek in Schagen belooft er alles aan te doen om zo snel mogelijk meer te gaan bouwen.

Bekijk in de video hierboven het debat nog eens rustig terug.