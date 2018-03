Vrouwelijke politici strijden voor meer vertegenwoordiging in de politiek

NOORD-HOLLAND - Het is inmiddels al meer dan honderd jaar geleden dat vrouwen zich verkiesbaar hebben mogen stellen. Volgend jaar zal het precies honderd jaar geleden zijn dat vrouwen ook actief stemrecht kregen, dus werkelijk hebben mogen stemmen. Toch is nu, een eeuw later, de vrouwelijke vertegenwoordiging in de politiek nog lang niet gelijk aan die van mannen.

Dat vinden veel vrouwen in de politiek jammer. Vandaar dat er sinds 21 februari de stichting 'Meer vrouwen in de politiek' is, die pleit voor gelijke vertegenwoordiging van man en vrouw in de politiek. "Wanneer de volksvertegenwoordiging bestaat uit een groep mensen met verschillende benaderingen, achtergronden, perspectieven en ervaringen is de kans groter dat alle onderwerpen die in de samenleving leven, ook op de politieke agenda terechtkomen," aldus de website van de stichting.

Ook de cijfers liegen niet over de ongelijke vertegenwoordiging van vrouwen in de politiek. Het aandeel vrouwen in de Tweede Kamer en Provinciale Staten bedraagt slechts 35 procent. Bij de gemeenteraden is de ongelijkheid nog groter: van alle raadsleden is louter 28 procent vrouw.

Hulp

De stichting biedt trainingen, coaching en bijeenkomsten aan voor vrouwen die mee willen gaan doen in de politiek of al actief zijn. De voorzitter van de stichting, Marie-Anne van Reijen, heeft er het volgende over te zeggen: "Om me heen zie ik zoveel vrouwen die geschikt zijn voor de politiek, maar die de weg naar de politiek nog niet hebben gevonden. Daar help ik bij!"