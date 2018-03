De Peiling: Nibud pleit voor contant zakgeld

NOORD-HOLLAND - Contant geld verdwijnt op steeds meer plekken. Toch pleit het Nibud er voor kinderen hun zakgeld contant te geven. Hoe doe jij dat?

Lege spaarpot

Volgens Gabriëlla Bettonville van het Nibud is het belangrijk dat kinderen met contant geld om leren gaan en hun zakgeld niet automatisch op hun bankrekening gestort krijgen. 'Voor jonge kinderen is dat heel nuttig. Als je ze cash zakgeld geeft, zien ze de hoeveelheid geld in hun spaarpot langzaam groeien. Daarnaast leren ze dat op ook echt op is', zegt Betonville tegen RTL Nieuws. 'Als ze die nieuwe doos Lego kopen, zien ze dat hun spaarpot plotseling leeg is, terwijl dat bij een spaarrekening helemaal niet zo voelt. Voor iedereen, ook volwassenen, geldt dat de pijn bij het uitgeven van contant geld veel groter is. Digitaal geld geven we veel makkelijker uit'.

Digitaal geld komt later

Als kinderen ouder worden is het van belang ze ook aan digitaal geld te wennen. 'De maatschappij draait inmiddels op digitaal geld', zegt Betonville. 'Het is daarom ook heel belangrijk dat kinderen leren hoe ze geld moeten overmaken en hoe ze bijvoorbeeld online dingen moeten kopen. Leer ze producten op verschillende websites vergelijken, dat ze er een nachtje over moeten slapen en laat ze zien welke webshops wel en niet betrouwbaar zijn. Daar hebben ze als ze ouder zijn veel aan.'

De waarde van geld

Ook zakgeldexpert Annelou van Noort vindt dat kinderen hun zakgeld eerst contant moeten krijgen om zo de waarde van geld te leren. 'Kinderen zien bij het pinnen geen verschil tussen een bedrag van 500 euro of een bedrag van 2 euro. Als jij je boodschappen afrekent, hebben je kinderen geen idee hoe duur die waren, zegt van Noort. 'De pintransactie is altijd hetzelfde, of iets nou heel duur of juist heel goedkoop is. Daardoor leren ze de waarde van artikelen niet. Door ze met contant geld dingen te laten kopen, leer je ze die waarde wel.'

Jongens krijgen meer dan meisjes

Tienerjongens krijgen gemiddeld 2 euro zakgeld meer per maand dan meisjes, blijkt uit onderzoek van Deloitte onder 500 kinderen naar aanleiding van de Week van het Geld die vandaag begonnen is. Ook in andere Europese landen is er al op jonge leeftijd een 'loonkloof'. Meisjes in Groot-Brittannië tussen de 5 en 16 jaar krijgen gemiddeld zes euro minder geld dan jongens. In België vangen jongens gemiddeld vijf euro meer zakgeld dan meisjes.

Wat doe jij?

Hoe geef jij de (klein)kinderen geld? Contant of maak je het over? Hoe ging dat vroeger met jouw eigen zakgeld. Had je zo'n piekpijp aan de muur hangen of al jong een eigen Pennierekening? Moest je wat doen in huis voor je zakgeld? We horen het allemaal graag van je!

Op NH Radio hoor je De Peiling tussen 18:00 en 19:00 uur. Bel 088-850.51.52 als je mee wilt praten. De meeste reacties op De Peiling staan op de Facebookpagina van NH Nieuws. Geen Facebook maar wel een mening? Mail je verhaal dan naar depeiling@nhnieuws.nl