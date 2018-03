Paard zakt door brug in het Twiske

OOSTZAAN - De brandweer van Oostzaan en Zaandijk hebben gistermiddag de handen vol gehad aan een paard dat in het Twiske door een brug was gezakt.

De brandweer kreeg aan het einde van de middag een melding van het onfortuinlijke dier. Het was met de achterbenen door de brug gezakt en kon niet op eigen kracht uit zijn benarde situatie komen.

Toen het niet lukte om het dier uit het gat te trekken, werd besloten om een deel van de brug af te zagen, zodat de brandweer het dier "gecontroleerd kon laten vallen", zo meldt de Brandweer Oostzaan op Facebook.

Ook nadat het paard, dat al ver in de dertig is, was bevrijd, had hij moeite om overeind te komen. Met hulp van een veearts kon hij uiteindelijk toch opstaan. "Al met al een uitdagende, spannende en zeker ook emotionele klus, met een goede afloop!"