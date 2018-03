Younes tijdelijk uit selectie Ajax gezet

AMSTERDAM - Ajacied Amin Younes is tijdelijk uit de selectie van het eerste elftal gezet door trainer Erik ten Hag. De Duitse vleugelaanvaller maakt in ieder geval de komende twee weken deel uit van Jong Ajax, de beloftenploeg. Dat meldt de Amsterdamse club op zijn website.

Younes negeerde zondag, in de slotfase van de thuiswedstrijd van Ajax tegen sc Heerenveen (4-1), de instructie van Ten Hag om in te vallen. Ten Hag zei na de wedstrijd dat hij Younes had willen belonen voor een goede invalbeurt vorige week en een week goed trainen. Younes zag de invalbeurt vlak voor tijd blijkbaar niet als een beloning. De coach voerde maandagochtend een gesprek met Younes waarin hij de strafmaatregel kreeg meegedeeld.

Younes onderhandelde in de winterse transferperiode met de Italiaanse club Napoli over een overgang, maar besloot op het laatste moment af te zien van een transfer en bij de Amsterdammers te blijven. Ten Hag sprak daar destijds zijn waardering voor uit. De linksbuiten stond sindsdien echter niet meer in de basis en kreeg voornamelijk invalbeurten.