PvdD wil meer natuur op Noord-Hollandse schoolpleinen

NOORD-HOLLAND - De Partij voor de Dieren maakt zich hard voor een groenere speelomgeving voor kinderen. Daarom wil de partij dat de provincie nog vóór deze zomer haar scholen gaat helpen bij het omtoveren van de grijze schoolpleinen tot groene oerwouden.

De partij baseert haar keuze op de resultaten van een onderzoek van de Vrije Universiteit (VU) van Amsterdam. Uit dit onderzoek bleek namelijk dat kinderen vandaag de dag niet meer vanzelfsprekend in de natuur spelen. Spelen in de natuur heeft echter erg veel positieve bijwerkingen voor een kind: minder depressie, pesten, obesitas, en meer creativiteit, concentratie en samenspelen.

Groenere toekomst

"Als de kinderen niet meer naar de natuur kunnen, dan moet de natuur maar naar de kinderen," zegt Bram van Liere, voorzitter van de Noord-Hollandse Statenfractie van de Partij voor de Dieren. Het schoolplein vinden ze hiervoor de perfecte omgeving. Naast dat een groen schoolplein bij kan dragen aan de fysieke en mentale gezondheid van kinderen, zorgt het er ook voor dat de kinderen later goed voor de natuur willen zorgen.

De jongere generatie zal dan in de toekomst zelfs sneller kiezen voor een duurzame leefstijl en een gezonder voedingspatroon. "Groene schoolpleinen kunnen zo echt helpen om een samenleving te creëren die beter omgaat met natuur, klimaat en gezondheid," zegt Jolanda Maas, senior onderzoeker van de VU.

Cijfers

De Partij voor de Dieren wil dat er een bedrag van 1 miljoen beschikbaar wordt gesteld voor het groen maken van schoolpleinen. Ze verwachten hiermee om minstens vijftig pleinen toe te kunnen voegen aan de lijst van groene schoolpleinen, die momenteel nog maar 400 pleinen bedraagt.

Bram van Liere: "De kinderen zijn er in ieder geval klaar voor. Kinderen die op een groen schoolplein spelen, geven het een ruime 9. Een grijs schoolplein geven ze maar een 7. Hoe kunnen we kinderen vragen op school voor een 10 te gaan, als we niet hetzelfde doen voor hun schoolplein?"