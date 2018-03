Deel dit artikel:











Kantoor van Amsterdamse vastgoedhandelaar beschoten: meerdere kogelgaten in ramen Foto: AT5 Foto: AT5 Foto: AT5

AMSTERDAM - (AT5) Het kantoor van vastgoedontwikkelaar Cradle of Development (COD) in de Minervabuurt in Amsterdam is afgelopen weekend beschoten. In de ruiten van het pand zijn meerdere kogelgaten aangetroffen.

De politie werd gisterochtend iets na 10.00 uur getipt over de kogelgaten aan de Michelangelostraat, waarna een onderzoek werd ingesteld. Daaruit moet blijken wat er precies is gebeurd. Volgens een buurtbewoner zou er in de nacht van zaterdag op zondag zes keer op het pand zijn geschoten, maar heeft de buurt daar niets van gehoord. Op straat zouden kogelhulzen zijn gevonden. Bewoners die boven het pand wonen, zeggen zich zorgen te maken. De receptionist van het bedrijf zegt ook geschrokken te zijn. Brandend goedje

Het is niet de eerste keer dat het bedrijf doelwit is. Eind 2016 werd een raam van het kantoor geforceerd, waarna een brandend goedje naar binnen werd gegooid. De brandweer kon de brand snel blussen. Het vastgoedbedrijf zou in handen zijn van Quote500-familie Van Veggel.