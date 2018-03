Noord-Hollands succes op Paralympics: goud voor Mentel, zilver voor Vos

LOOSDRECHT - PYEONGCHANG Groot succes voor onze Noord-Hollandse sporters op de Paralympische Spelen vandaag: snowboardster Bibian Mentel pakte goud op het onderdeel snowboardcross. Chris Vos wist bij datzelfde onderdeel bij de mannen de zilveren plak te behalen.

De Loosdrechtse Mentel wist in Pyeongchang haar olympische titel te prolongeren. De 45-jarige sportvrouw Loosdrecht won in de finale van landgenote Lisa Bunschoten. "Gewoon weer goud. Ik ben superblij", was de eerste reactie van Mentel. Na extreme fysieke tegenslagen was het voor Bibian Mentel al een wonder dat ze op de Paralympische Winterspelen van Pyeongchang aan de start kon staan. "Vanochtend kwamen de tranen al een paar keer", zei ze, na goud te hebben gewonnen op de snowboardcross. "Ik was me heel erg bewust van hoe bijzonder deze dag is. Vooral toen ik na de finish mijn zoontje en moeder in mijn armen hield."

Mentel won vier jaar geleden in Sotsji ook het goud op dit onderdeel. Ze mocht dit jaar de vlag dragen bij de openingsceremonie. De Loosdrechtse voert al jarenlang strijd tegen kanker. Al in 2001 werd voor het eerst botkanker bij haar gevonden en was amputatite van een been onvermijdelijk. Vorig jaar belandde ze opnieuw in het ziekenhuis nadat een verdacht plekje bij haar slokdarm was gevonden. Ook bleek ze tumorcellen in haar nek te hebben. In december liet ze nog een nekwervel vervangen.

Hoe groot haar doorzettingsvermogen is, bewees Mentel in februari 2017. Ze stond amper weer op haar snowboard of ze prolongeerde in Canada meteen haar wereldtitel op de snowboardcross. Op de olympische piste van Pyeongchang was ze in de kwalificatierun veruit de snelste, om zich vervolgens eenvoudig voor de finale te plaatsen.

Zilver voor Vos

Snowboarder Chris Vos uit Noordbeemster verloor de finale op de snowboardcross. Vos ging al vroeg in de race onderuit, waardoor zijn Amerikaanse tegenstander Mike Schultz onbedreigd naar de titel kon glijden. Voor de 20-jarige Vos resteerde het zilver.

De paralympiër die door het leven gaat als 'Adaptive Chris' en als gevolg van een zwaar ongeval op vijfjarige leeftijd een verlamming overhield aan zijn rechterbeen, leek zijn status als favoriet volledig waar te maken in Pyeonchang. Hij zette de tweede tijd neer in de kwalificatierun en won overtuigend zijn races in de kwart- en halve finale. Een zeldzaam foutje kostte hem het goud.

Lees ook: Paralympisch snowboarder Chris Vos: "Niets is onmogelijk"