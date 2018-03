Verkiezingsposters Gemeentebelangen Bergen stelselmatig vernield

BERGEN - Posters die worden overgeplakt met andere partijposters zijn in verkiezingstijd geen uitzondering meer, maar in Bergen maakt iemand het wel erg bont: daar worden sinds het begin van de campagnetijd stelselmatig verkiezingsposters van de partij Gemeentebelangen verwijderd.

Dat gebeurt volgens lijsttrekker Annelies Anema met vakkundige precisie. "Van Egmond-Binnen tot Groet: overal is onze poster er bijna helemaal afgehaald. Van andere partijen is bijna niets weggehaald, dus dat maakt het extra bizar", vertelt ze aan NH Nieuws.

Politiek gemotiveerd

Anema vermoedt dat de vernielingen politiek gemotiveerd zijn. "Privé heb ik voor zover ik weet geen problemen. Ik ben wel een nieuwe en opvallende persoonlijkheid in het politieke landschap, dus misschien dat dat iets oproept?"

Dit weekend was het in de gehele gemeente Bergen weer raak: meerdere posters van Gemeentebelangen sneuvelden. "Inmiddels lach ik er maar om, want het is gewoon bizar. We gaan nu ook geen nieuwe meer plakken op de verkiezingszuil."

Om toch goed zichtbaar te zijn voor de verkiezingen volgende week, hangt hun poster nu metershoog om enkele lantarenpalen in de gemeente. "Als ze die eraf willen halen, moeten ze wel héél veel moeite doen. Dat kan ik me bijna niet voorstellen", lacht Anema.