Personeelstekort loopt op: zorg zoekt ruim 100.000 mensen

NOORD-HOLLAND - Zorgorganisaties moeten dit jaar tussen de 120.000 en 130.000 vacatures opvullen, zo maakt het UWV vandaag bekend. Dat terwijl ze toch al moeite hebben goed personeel te vinden.

In zijn arbeidsmarktrapportage schrijft het UWV dat het aandeel zorgbedrijven met moeilijk vervulbare vacatures tussen medio 2016 en medio 2017 is opgelopen van 45 naar 51 procent. In ziekenhuizen, thuiszorg, verpleeghuizen en ggz heeft zelfs 80 procent van de organisaties moeite personeel te vinden. NOS en Trouw berichten over grote personeelstekorten.

Als het lukt alle openstaande functies te vervullen, is de zorgsector bijna weer net zo groot als in 2012, het jaar voor de ingrijpende hervormingen. Maar dat wordt moeilijk: de komende vier jaar moet de sector rekening houden met een tekort van 100.000 medewerkers, vooral verzorgenden en verpleegkundigen op mbo- en hbo-niveau.