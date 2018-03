Drukker op de snelweg, maar minder lang in de file

NOORD-HOLLAND - Nederland staat minder lang in de file, terwijl het alleen maar drukker is geworden op onze snelwegen. Dat blijkt uit het jaarlijkse file-rapport van Rijkswaterstaat.

Uit de cijfers waarover De Telegraaf schrijft, blijkt dat de aanpak van hardnekkige knelpunten en de komst van extra asfalt heeft geholpen als medicijn tegen de opstoppingen.

Als voorbeeld geeft de wegbeheerder de verbreding en omlegging van de A1 tussen knooppunten Muiderberg en Diemen. Op deze voorheen beruchte snelweg is de filezwaarte meer dan 80 procent afgenomen, terwijl het verkeer met 13 procent is gegroeid.

"Mooi dat we direct effect zien van de extra rijstroken die we opleveren", reageert minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) tevreden. „Maar we zijn er nog niet. Er komt tot 2030 nog minstens duizend kilometer aan rijstroken bij.”