Misha Salden wil graag door als trainer van FC Volendam

VOLENDAM - Misha Salden wil graag door als trainer en technisch manager van FC Volendam. Dat zei de 44-jarige Zaankanter in de aanloop naar de wedstrijd van maandagavond tegen MVV Maastricht.

"Ik doe het met veel plezier, ook al is het geen gemakkelijk seizoen. Ik vind dat we als jonge ploeg stappen maken. Ik wil graag door", aldus Salden die dit seizoen zijn debuut maakt als hoofdtrainer in het betaalde voetbal. Hij was al technisch manager van de club uit de Jupiler League. In het verleden trainde Salden de amateurs van KFC, HBC en FC Lisse.

Dubbelrol

Salden zegt dat hij nog niet met voorzitter Henk Kras heeft gesproken over zijn toekomst bij FC Volendam. "Ik heb wel aangegeven dat het een mooie periode is om met elkaar te gaan zitten. Ik denk dat dat de komende week wel gaat gebeuren en dan hoor ik het wel." Als Salden blijft, hoeft er wat hem betreft niks te veranderen aan zijn dubbelrol. "Ik denk dat het prima te doen is, maar we moeten als club wel vooruit kijken. Je ziet dat veel jonge jongens de kans krijgen, maar we moeten wel zorgen dat twee, drie sterkhouders hebben staan die de boel overeind houden."

