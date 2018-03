'Week zonder vlees was groot succes'

NOORD-HOLLAND - De eerste Nationale Week Zonder Vlees, die afgelopen week plaatsvond, is zo succesvol verlopen dat het een jaarlijks terugkerende campagne wordt. Dat maakt de initiatiefneemster, de vegetarische blogger Isabel Boerdam, bekend.

"32.000 ingeschreven deelnemers, een aanhoudende stroom berichten in de media en #weekzondervlees als trending topic op Twitter. Dit laat zien dat de Nationale Week Zonder Vlees het gesprek van de week was in Nederland", zei Boerdam.



Het doel van de campagne is om Nederland op een concrete manier bewust te maken van de positieve impact die minder vlees eten heeft op mens, dier en milieu. Zo zou je met een dag geen vlees eten 1476 liter water besparen die gemiddeld nodig was geweest voor de productie van de dagelijkse portie vlees.

Om het vlees- en visloze eetpatroon te promoten had Boerdam de steun van 53 bedrijven, waaronder grote supermarktketens als Albert Heijn, Jumbo en Aldi en voedselmerken als Becel, Bolletje, Bonduelle, HAK, Heinz, Honig en Iglo.