Geboortegolf lammetjes op Texel is in volle gang

DEN BURG - De schapen-kraamkamers op Texel draaien momenteel overuren. Duizenden lammetjes worden deze weken geboren en her en der zijn ze al te zien. Door de kou van de afgelopen tijd staat er nog weinig vers gras, maar als dat er binnenkort is, zullen de weilanden op het eiland volstromen met jonge dieren.

Jan-Willem Bakker van schapenboerderij de Waddel bij Den Burg loopt van het ene schaap naar het andere. Twee dieren staan op punt van bevallen. "Hier komt al een pootje en een neus. Dit is ook een forse hoor!", zegt hij tegen NH Nieuws.

De schapenboer helpt de dieren bij de bevalling. "Dan raken ze wat minder uitgeput want het is toch een flinke klus om zo'n lammetje er uit te persen."

Druk

Alleen al op de boerderij van Bakker verwachten ze zo'n 1.000 lammeren. Een drukke periode. "Maar je ziet het, het is geen stressvolle situatie. Het loopt allemaal lekker. Je moet de goede mensen er even bij hebben. En vooral ook goede schapen."

Het is een vruchtbaar jaar, vertelt Bakker tijdens de bevalling van het volgende schaap: "Er zit er nu nog één lam in het schaap, dat wordt dus een drieling. De schapen geven meer dan twee lammeren gemiddeld."

Dat komt door het goede najaar, waarbij de schapen goed konden vreten. "Dan heeft de natuur bepaald dat ze in het voorjaar wel een paar lammetjes extra kunnen geven." De lammeren worden gebruikt voor het verder fokken en later ingezet voor de productie van schapenmelk, maar de dieren worden ook gebruikt voor consumptie. "Ik vertel graag over mijn vak en vertel dan ook het hele verhaal", zegt Bakker daarbij.

Genieten

De geboortegolf is een jaarlijks terugkerend ritueel: Texel staat ineens vol met lammetjes, wat een vrolijk gezicht is. "Je moet verschrikkelijk je best doen op chagrijnig te zijn in deze tijd. Natuurlijk gaan je emoties met pieken en dalen, want je hebt te maken met leven en dood in zo'n lammertijd. Maar als je een rondje door de landererijen maakt, dan is dat volop genieten."