Organisator: Opkomst politiek festival Haarlem valt tegen

HAARLEM - Onder het genot van een biertje in de kroeg in gesprek gaan met Haarlemse politici. Dat was het idee van Haarlemmer Gert-Jan Ankoné. Er kwamen minder mensen dan gehoopt op het politieke festival af.

Gert-Jan Ankoné organiseerde het politieke festival samen met twaalf cafés. "Er zijn veel verkiezingsdebatten, maar daar komen vaak dezelfde mensen op af. Het is een experiment of we ander publiek kunnen bereiken."

In de cafés waren vooral politieke vertegenwoordigers aanwezig. Een bezoeker merkte op: "Ik zie vooral het politieke kader rondlopen. Het is erg incrowd." Van de twaalf politieke partijen in Haarlem deed alleen de ChristenUnie niet mee in verband met de zondagsrust. Louise van Zetten van Hart voor Haarlem zag in de middag ook weinig vragenstellers in café de Lift. "Als het nou borreltijd is dan gaan mensen bier drinken en vragen stellen. Wij zitten nu met een kopje thee."

Zwevende kiezer

Hildo Makkes zocht als zwevende kiezer naar een nieuwe manier om zijn keuze voor de juiste partij te maken. "Ik merk dat ik bij verkiezingen standaard de stemwijzer doe en dan de uitkomst maar voor lief neem. Ik ben te lui om al die partijprogramma's door te spitten en mijn vrienden staan er ook zo in." Hij besloot zich nu actiever in te zetten en naar het festival te gaan.



De opkomst in de middag viel tegen, zei Ankoné. Later op de avond werd het volgens de organisatie in sommige cafés wel drukker. Het is nog niet bekend of het politieke festival een vervolg krijgt.