Martijn Beijer rijdt finale NH-Cup mennen: "Hij had toch wat stress"

WORMERVEER - Het is een precisieklus: met een wagen achter je paard door de poortjes sturen. Als je een pion omgooit, is je tijd verknald.

Martijn Beijer (18) van de Zaanse Ruiters vindt het heerlijk om te doen. Afgelopen zondag maakte hij zijn opwachting in de finale van de NH-Cup minimarathon in Wormerveer. Dat is een competitie waarbij zeven verenigingen uit Noord-Holland tegen elkaar strijden om het kampioenschap.

"Hij kan nukkig zijn"

"Het paard heeft goed zijn best gedaan. Je moet er een beetje mazzel mee hebben, het is net wat voor dag hij heeft. Hij kan ook nukkig zijn", vertelt Beijer. "Deze competitie is opgestart om de paarden in de winter op wedstrijdniveau te houden, zodat we in het buitenseizoen gelijk weer met ze naar buiten kunnen."

Stress

Zijn vader Ton komt vol enthousiasme aanlopen. "Martijn heeft toch wat stress gehad afgelopen weken, zo erg keek hij uit naar deze wedstrijd. Hij heeft veel getraind met zijn paard, hij heeft heel doelgericht hier naartoe gewerkt."

Beijer speelt niet om de knikkers in deze finale, daarvoor heeft hij te weinig wedstrijden gereden. "De anderen hebben toch iets meer ervaring. Voor mezelf heb ik prima gereden, ik ben dik tevreden."

Winnaars

De winnaars van de dag: Rob Meijer (enkelspan pony), Gerte Hoogewerf (enkelspan paard), Dexter Biersteker (tweespan pony), Jan Toepoel (tweespan paard), Michelle Kuivenhoven (tandem pony) en Loek Kramer (vierspan paard).