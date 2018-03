Teleurgestelde Stijn Wuytens: "Het is gewoon de waarheid"

ROTTERDAM - Aan de gezichtsuitdrukking van Stijn Wuytens was na afloop duidelijk af te lezen, dat hij er veel meer van had verwacht zondagmiddag in de Kuip. AZ verloor met 2-1 van Feyenoord en de Alkmaarders waren onherkenbaar in hun manier van spelen. "We waren heel slordig vandaag."

"Door het balverlies is het hele tijd schakelen. Feyenoord is daar heel goed in. Wij zijn goed in balbezit en van daaruit kansen afdwingen en dat hebben we vandaag te weinig gedaan." Analyseert de centrale verdediger de wedstrijd in de mixed-zone.

Voetballend oplossen

Na iets meer dan een half uur spelen was een slordige pass van Pantelis Hatzidiakos dodelijk voor de Alkmaarders. Jean Paul Boëtius kreeg de bal zo in de voeten van de jonge Griek en rondde vervolgens doeltreffend af. "Hij probeert het voetballend op te lossen, maar Boëtius doorziet die pass en schiet 'm goed binnen."

Hands

"Het leek mij wel een penalty." Aldus Stijn Wuytens over de handsbal van Jan-Arie van der Heijden op de inzet van Guus Til in de eerste helft. "En het is ook bepalend voor de wedstrijd, maar we mogen ons daar niet achter verschuilen. Vandaag was een mindere wedstrijd. Iedereen had het gevoel dat Feyenoord te pakken was, maar wij moeten honderd procent zijn om hier resultaat te behalen."

Traditionele top drie

AZ was en is nog steeds bezig aan een geweldige seizoen. Niet alleen qua resultaten, maar ook over het vertoonde spel. Veel lovende kritieken van trainers en analisten. Enige minpunt is dat de Alkmaarders maar niet winnen van een club uit de traditionele top drie. Eerder dit seizoen verloor AZ al van Ajax, Feyenoord en PSV. "Het is gewoon de waarheid. Topwedstrijden brengt iets te weeg in het team, waardoor we die wedstrijden niet kunnen winnen."

Volgend weekend speelt AZ thuis tegen Groningen. Dit duel begint al om 12.30 uur en is live te volgen via NH Sport op de radio.

