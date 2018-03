John van den Brom: "In de eerste helft geen durf en ballen getoond"

ALKMAAR - ROTTERDAM Winnen van Ajax, Feyenoord of PSV. Dát is de volgende stap die AZ-trainer John van den Brom zo graag wil zetten met zijn ploeg. Het lukte zondag wéér niet. Feyenoord was in eigen stadion de baas en versloeg de Alkmaarders met 2-1.

Vooraf was de trainer duidelijk geweest. De uitslag was niet eens het allerbelangrijkste, maar AZ moest er tegen een club uit de traditionele top-3 een wedstrijd van maken. Dat lukte vooral voor rust niet. Tot teleurstelling van de trainer. "We wilden durf en ballen tonen. De Kuip is tegen je en een scheidsrechter wordt daar altijd door beïnvloed. Helaas zijn we daar in de eerste helft absoluut niet toe in staat geweest."

Feyenoord kwam na een fout van de ietwat zieke Pantelis Hatzidiakos op voorsprong. Jean-Paul Boëtius opende in de 33e minuut de score. Nicolai Jørgensen maakte in de 73e minuut de 2-0. De aansluitingstreffer van Wout Weghorst in de blessuretijd kwam te laat.

Angst

"We hadden angst", vond Van den Brom. "Tuurlijk zijn er excuses dat er jongens nog nooit hier hebben gespeeld. Maar, kom op man. Wat wil je nog meer? Dat is toch fantastisch? We worden geroemd om ons spel, maar het heeft veel te lang geduurd. Want als ze het wel doen, gaan ze los en wordt het een wedstrijd."

Hands Van der Heijden

Van den Brom was duidelijk over de penalty waarop AZ in de eerste helft, bij een 0-0 stand, recht had. Jan-Arie van der Heijden kreeg de bal in het strafschopgebied tegen zijn hand. Scheidsrechter Dennis Higler legde de bal niet op de stip. Van den Brom: "Schandalig dat dit op dit niveau in een topwedstrijd gebeurt. Een onterechte beslissing, dat heeft iedereen gezein. Ik verschuil me er niet achter, maar het is wel een feit."

